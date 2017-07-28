بسبب الأقصى...ملك الأردن يتصل بترامب

كما أكد، خلال الاتصال، على أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.
وتشهد القدس توترا متزايدا خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إجراءات إسرائيلية للتضييق على سكان المدينة، وإغلاق المسجد الأقصى.
وأقام مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى في المسجد الأقصى، بعد أسبوعين من إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية.
واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في الخليل، وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وجنوب نابلس، وبيت لحم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)