بسبب الأقصى...ملك الأردن يتصل بترامب

بحث الملك الأردني، عبد الله الثاني، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر التطورات المتعلقة بالمسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه الملك عبد الله مع ترامب، حسب وكالة "بترا".

© REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo الأوقاف الإسلامية تؤكد فتح أبواب المسجد الأقصى كافة أمام المصلين دون شروط

عمان — سبوتنيك. وجاء في الخبر، أن الملك عبد الله، عبر عن تقديره لدعم الرئيس الأمريكي، وللدور المهم، الذي لعبته الإدارة الأمريكية في المساعدة على احتواء الأزمة.

كما أكد، خلال الاتصال، على أهمية تكثيف التنسيق لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.

وتشهد القدس توترا متزايدا خلال الأسبوعين الماضيين، عقب إجراءات إسرائيلية للتضييق على سكان المدينة، وإغلاق المسجد الأقصى.

وأقام مئات الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم للمرة الأولى في المسجد الأقصى، بعد أسبوعين من إغلاقه من قبل السلطات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في الخليل، وقرب حاجز قلنديا بالقدس، وجنوب نابلس، وبيت لحم.