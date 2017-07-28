الأردن يسلم إسرائيل ملف التحقيق بحادثة السفارة عبر القنوات الدبلوماسية

قامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بتسليم الحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، اليوم الجمعة، ملف التحقيق بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، حسب وكالة "بترا" الأردنية.

© REUTERS/ STRINGER إسرائيل تباشر التحقيق في حادثة إطلاق النار في سفارتها بعمان

عمان — سبوتنيك. وتسلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في وقت سابق، من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة بحسب رئيسها الدكتور أكرم مساعدة، لقاتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواودة والدكتور بشار كامل حمارنة، جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).

وقال مساعدة، إنه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق أن القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية، لافتاً إلى أن المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأشار إلى أن الحصانة، التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زئيف) وفقاً لاتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.

هذا وقد باشرت السلطات الإسرائيلية التحقيق في حادثة إطلاق النار الذي نفذه حارس بالسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، ما أسفر عن مقتل مواطنين أردنيين الأحد الماضي.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أنها "ستقوم بإبلاغ الأردن بتطورات ونتائج التحقيق والفحص في إطار العلاقات الثنائية التي تربط إسرائيل والأردن".

يذكر أن طاقم السفارة الإسرائيلية في عمّان والمكون من 30 فرداً عاد إلى إسرائيل، الإثنين الماضي، من بينهم ضابط الأمن "زئيف" المتهم بإطلاق النار.