وزير النفط العراقي في ايران اليوم لمناقشة مشروع نقل الغاز

واهمها مناقشة تطوير مشروع نقل الغاز من ايران الى مدينتي البصرة وبغداد".
وكان البلدان قد وقعا مذكرة حول تصدير الغاز من الجانب الايراني الى العراق في عام 2009، وتحولت هذه المذكرة فيما بعد الى اتفاقية نصت على ان تصدر ايران من 20 حتى 25 مليون متر مكعب من الغاز الى العراق.
وفي تشرين الاول/أكتوبر العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية ثانية حول تصدير الغاز الايراني الى العراق وتم الاتفاق على نقل من 25 حتى 40 مليون متر مكعب من الغاز لتأمين وقود محطة "شط البصرة".
وتوصل الجانبان الايراني والعراقي عقب مباحثات مكثفة اواخر عام 2016 الى اتفاق يقضي بتدشين هذا الخط.
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