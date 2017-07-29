"داعش" يعزل مسؤولة كتيبة "الخنساء" لرفضها "جلد وعض" النساء

كشفت مصادر محلية عراقية، اليوم السبت 29 يوليو/تموز، أن تنظيم "داعش" الإرهابي عزل مسؤولة كتيبة "الخنساء" التابعة له.

وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" إن مسؤولة كتيبة "الخنساء"، التي تدعى، أم ياسر المهاجر، تم عزلها، بسبب عدم تطبيقها لتعليمات التنظيم الإرهابي بجلد وعض النساء في أسواق "تلعفر".

وأوضح المصدر أن "داعش" عين فتاة متشددة وتحمل الجنسية الألمانية كمسؤولة عن الكتيبة.

وأشار إلى أن تلك الفتاة، كانت تتولى مهاما قيادية في نينوى، قبل أن تنسحب نظام التنظيم الإرهابي من الساحل الأيمن للموصل إلى تلعفر.

ويعد قضاء "تلعفر"، غرب الموصل، هو آخر معقل يتمركز فيه تنظيم "داعش" الإرهابي، بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحرير الموصل ووضع خطة لتحرير تلعفر.