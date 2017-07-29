الجيش الجزائري تدمر قنابل محلية الصنع وتحبط محاولة هجرة غير شرعية

تمكن الجيش الجزائري من تدمير أربعة قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير غربي العاصمة الجزائرية، وأوقفت عناصره مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تسللوا عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

© AFP 2017/ Mahmud Turkia الجزائر تمنح مهاجرين أفارقة وضعا قانونيا وسط نقص في العمالة

الجزائر-سبوتنيك.وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، إن العملية "تمت إثر عمليات تمشيط واسعة وبحث وتفتيش بجبال ولاية تيبازة 90 كيلومترا غرب الجزائر".

وأضاف أن العملية مكنت من التضييق على نشاط بقايا مجموعات مسلحة في المنطقة خصوصا عقب العمليات الارهابية الأخيرة التي شهدتها كل من ولايتي البليدة وعين الدفلى المتاخمتين لولاية تيبازة.

وفي سياق ذي صلة قال بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الأمن تمكنت من توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية ورقلة.

وتبذل قوات الجيش الجزائري جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مجموعة الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، قتلت قوات الجيش الجزائري سبعة مسلحين في عمليات عسكرية مختلفة.

كما يقوم الجيش بتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية على الحدود، وكثف من مراقبة المناطق المتاخمة للحدود مع كل من شمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، وكذلك لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.