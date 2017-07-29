الجيش الجزائري تدمر قنابل محلية الصنع وتحبط محاولة هجرة غير شرعية

وأضاف أن العملية مكنت من التضييق على نشاط بقايا مجموعات مسلحة في المنطقة خصوصا عقب العمليات الارهابية الأخيرة التي شهدتها كل من ولايتي البليدة وعين الدفلى المتاخمتين لولاية تيبازة.
وفي سياق ذي صلة قال بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الأمن تمكنت من توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية ورقلة.
وتبذل قوات الجيش الجزائري جهودا مكثفة لملاحقة عناصر مجموعة الإرهابية، في مناطق عدة من البلاد.
ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، قتلت قوات الجيش الجزائري سبعة مسلحين في عمليات عسكرية مختلفة.
كما يقوم الجيش بتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية على الحدود، وكثف من مراقبة المناطق المتاخمة للحدود مع كل من شمال مالي وشمال النيجر، لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، وكذلك لمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.
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