حزب الله: معارك عرسال أنهت حلم الإرهابيين بتأسيس إمارة في لبنان

اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، 29 يوليو/تموز، إن معركة جرود عرسال أنهت مشروع "الإمارة" الذي كان إرهابيو "جبهة النصرة" يسعون إلى تحقيقه في لبنان.

وقال قاسم، خلال احتفال حزبي، "لو لم نقاتل في سوريا، كنا سنقاتل في كل بيت لدينا، وفي كل قرية ومدينة في لبنان"، مضيفاً أن "ما جرى في مواجهة التكفيريين في جرود عرسال هو أوضح تطبيق لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وكانت النتيجة هذا النصر الكبير".

وتابع قاسم قائلاً، إن معركة عرسال "أنهت جبهة النصرة من بوابة لبنان ومن لبنان، وأنهت بالتالي حُـلم الإمارة الذي كانوا يحلمون بها منذ العام 2014"، لافتاً إلى أن "انتصار جرود عرسال ليس انتصاراً فقط على مجموعة محتلة معتدية أتت من الخارج من أجل أن تدخل بلدنا وتنشر فيه الفساد، بل أتت لقطع جذور ما كان يمكن أن يدخل داخل النسيج اللبناني لتأثر فيه".

وكشف قاسم عن أنه "عندما حانت ساعة الصفر كانت التوجيهات للمقاتلين في حزب الله أن قاتلوا على راحتكم، فنحن لسنا مستعجلين لتحقيق الإنجاز، لكن التكفيريين كانوا سريعي الهزيمة أمام رجال الله وأبطال الميدان".