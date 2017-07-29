حزب الله: معارك عرسال أنهت حلم الإرهابيين بتأسيس إمارة في لبنان

وتابع قاسم قائلاً، إن معركة عرسال "أنهت جبهة النصرة من بوابة لبنان ومن لبنان، وأنهت بالتالي حُـلم الإمارة الذي كانوا يحلمون بها منذ العام 2014"، لافتاً إلى أن "انتصار جرود عرسال ليس انتصاراً فقط على مجموعة محتلة معتدية أتت من الخارج من أجل أن تدخل بلدنا وتنشر فيه الفساد، بل أتت لقطع جذور ما كان يمكن أن يدخل داخل النسيج اللبناني لتأثر فيه".
وكشف قاسم عن أنه "عندما حانت ساعة الصفر كانت التوجيهات للمقاتلين في حزب الله أن قاتلوا على راحتكم، فنحن لسنا مستعجلين لتحقيق الإنجاز، لكن التكفيريين كانوا سريعي الهزيمة أمام رجال الله وأبطال الميدان".
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