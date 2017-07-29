الجيش اليمني: استهدفنا البارجة الإماراتية قبالة سواحل "المخاء"

أكد نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد عزيز راشد، نبأ استهداف القوات البحرية للبارجة الحربية الإماراتية قبالة سواحل مدينة المخاء.

© AP Photo/ Hani Mohammed جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف بارجة إماراتية قبالة سواحل المخا

وفي اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" قال راشد، اليوم السبت إن البارجة كانت تقوم بعمليات تأمين لوصول جنود سودانيين إلى الأراضي اليمنية، كما أنها كانت تقوم بعمليات تشويش مباشرة على الأسلحة، وهو الأمر الذي تعامل معه الجيش بمنتهى الحزم.

وتابع راشد، أن الصواريخ النوعية البحرية المطورة عن طريق الكفاءات اليمنية أثبتت دقة توجيهها في الوصول للأهداف عبر الإحداثيات المحددة، وقد تم استخدام نوع جديد من الصواريخ في تلك العملية يتميز بالدقة العالية في الوصول للأهداف. على حد تعبيره.

وأضاف راشد، أن طيران التحالف عجز منذ شهور طويلة عن الوصول إلى ميناء الحديدة من أدل السيطرة عليه وعلى معسكر خالد بن الوليد، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى. وفيما يتعلق بإطلاق الصواريخ باتجاه مكة المكرمة، نفى راشد، تلك التصريحات مؤكدأً أنها تستهدف إثارة الرأي العام الإسلامي على وجه الخصوص والعالمي بصفة عامة.

ولفت إلى أن قاعدة الملك فهد الجوية تقع في الطائف، وأن منطقة مكة في التقسيم الإداري السعودي تحوي عدد كبير من المناطق الإدارية الأصغر، ولا يمكن لنا أن نستهدف مقدساتنا التي ندافع عنها ونحميها بأرواحنا، نحن سنستهدف كل المناطق العسكرية التي تنطلق منها دانات المدافع التي تقتل شعبنا.

يتبع…