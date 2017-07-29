قيادي بأنصار الله يوضح حقيقة العلاقة بين الجماعة وحزب المؤتمر

© AP Photo/ Hani Mohammed جماعة "أنصار الله" تعلن استهداف بارجة إماراتية قبالة سواحل المخا

وحول حقيقة تلك الخلافات، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عبد الملك العجري، إن الحديث عن خلافات بين المؤتمر وأنصار الله "حديث مكرر يصدر عن الآلة الإعلامية لدول التحالف، من أجل إحداث الشقاق بين الطرفين، وهو الأمر الذي فشلوا في تحقيقه خلال العامين الماضين، فالخلافات السياسية هى أمر طبيعي في كل الكيانات السياسية في العالم سواء كانت دول أو مؤسسات وفي أعرق الديموقراطيات".

وأكد العجري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت أن العلاقة بين "أنصار الله" و"المؤتمر"، ليست تحالفا، "بل هى أقوى من التحالف، فالتحالف قد ينتهي في لحظات إذا ما انتهى الهدف منه، أما علاقة المؤتمر وأنصار الله، هي علاقة الدفاع عن الوطن والأرض والعرض، لذا فشلت كل محاولات التحالف التي كانت تستهدف النيل من تلك العلاقة المبنية على التمسك بالأرض والقيم"، حسب قوله.

وقال العجري إن هناك لجان مشتركة بين المكونين السياسيين لبحث كل الخلافات التي قد تنشأ عن تباين وجهات النظر، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين مبنية على المصالح القومية العليا للبلاد.