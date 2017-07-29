الأكراد شمال سوريا: مواعيد لانتخاب هيئات الحكم في مناطق سيطرتنا

قال مسؤول كردي اليوم السبت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن "الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري انتخابات للمجالس المحلية ومجلس تشريعي للمنطقة في أيلول/ سبتمبر، وتشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الثاني/ يناير.