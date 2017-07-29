قطر: منفتحين على الحوار بشرط احترام السيادة ورفع الحصار

وأضاف أن اللائحة الجديدة التي نشرتها الدول الأربع مؤخراً والتي تضم أفراداً وكيانات اتهمتها بالإرهاب وارتباطها بقطر، "تعد من بين الأمور التي لا تزال تعرقل حل الأزمة"، مؤكداً انفتاح قطر على الحوار والمفاوضات بشرط "رفع الحصار غير الشرعي كخطوة أولى في هذا الاتجاه".
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي: إن قطر لم تثر الأزمة، قائلاً "رفع الحصار غير الشرعي هو أمر غير قابل للتفاوض، في حين لا مشكلة لدينا في مناقشة جميع الأمور بشكل صريح طالما أن ذلك لا يتعلق بسيادتنا واستقلاليتنا".
وأضاف قائلاً "نحن لا ندعم الإرهاب بأي طريقة على الإطلاق، هذا الاتهام باطل، بل نقوم بعكس ذلك تماماً، وفعلياً نقوم بأكثر مما يقومون به هم في مجال محاربة الإرهاب".
وبخصوص ما يتعلق بمطالب الدول الأربعة إغلاق قناة الجزيرة، قال: "هذا الطلب ليس بجديد، ولكنه خطوة لن نفكر فيها أبداً".
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