مقتل 10 مدنيين بغارة للتحالف الدولي على دير الزور شرقي سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية في مدينة الميادين، بأن "طائرات تابعة للتحالف الدولي، شنت غارات على البنى التحتية والأحياء السكنية في قرية الطيبة بريف الميادين ما أدى لمقتل 7 أشخاص من عائلة العطيش بينهم 5 أطفال وإلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين".

ولفتت المصادر، إلى أن طيران التحالف، استهدف بعدة غارات مبنى في مدينة الميادين 45 كم جنوب شرق دير الزور ما أدى لمقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات ودمار المبنى".

يأتي هذا، بعد يومين من قصف طيران التحالف على بلدة الطيبة ما أدى لمفتل 18 مدنيا وإصابة أكثر من 20 ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والبنى التحتية، كما استهدف طيران التحالف أمس الجمعه، حقل الورد النفطي ومنطقة الصالحية والمجاودة ومدينة الميادين ما أسفر عن وقوع إصابات بين الأهالي وأضرار مادية بالبنى التحتية.