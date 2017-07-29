إعلامي سعودي في غرفه نوم غولن (فيديو)

آثار فيديو قصير نشره إعلامي سعودي مخضرم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" الكثير من التساؤلات.

وروج الإعلامي السعودي، عثمان العمير، للفيديو القصير عبر صفحته على "تويتر" بالقول: "في أنستغرام… العالم "رايقة"… غولن تحت العلم التركي".

في انستغرام..العالم " رايقة"

غولن تحت العلم التركي https://t.co/tJwqVGtNve — Oalomeirعثمان العمير (@OthmanAlomeir) July 26, 2017

وعندما تنقر على على رابط الاسنتغرام تكشف أن الأمر يتعلق بزيارة قام بها العمير لرجل الدين التركي فتح الله غولن، المطلوب من قبل السلطات التركية بتهمة الوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة للعام الماضي، وذلك في إقامته بمدينة بنسلفينيا الأمريكية.

وقال، العمير، "أمضيت أربع ساعات في منزل الزعيم الإسلامي التركي فتح الله غولن في بنسلفينيا، وكان حواراً وحديثًا شيّقين، هنا في غرفة نومه البسيطة وحوله الكتب والقرآن الكريم".