إعلامي سعودي في غرفه نوم غولن (فيديو)

امضيت اربع ساعات في منزل الزعيم الاسلامي التركي فتح الله غولن في بنسلفينيا.. وكان حوارا وحديثا شيقين وهنا في غرفة نومه البسيطة وحولها الكتب والقرآن الكريم

