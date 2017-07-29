بالفيديو..توقيف سعودي وكويتي اعتديا على قوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على مواطن كوتي وآخر سعودي اعتديا على أفراد الأمن، وأحالتهم إلى جهات التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم.

وقالت الدخلية الكويتية في بيان نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية إن" "إيضاحا لمقطع الفيديو الذي يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتداء مواطن كويتي وآخر سعودي الجنسية على رجال الأمن بمنفذ النويصيب الحدودي أمس، فإنه تم بهذا الشأن أيضاً تسجيل قضية رقم 37/2017 (إهانة موظف) جنح النويصيب.





"وكشف بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تفاصيل الواقعة: "أن المعتديين قدما إلى منفذ النويصيب وقاما بتخطي المركبات دون التزام بالدور، وبعد استيقافهما قاما بتوجيه ألفاظ غير لائقة والتهجم على رجال الأمن".





وأكدت الداخية الكويتية على أنها اتخذت إجراءاتها القانونية تجاه المتهمين، وأحالتهما إلى مخفر النويصيب بتهمة التعدي لفظيا وبدنيا على رجال الأمن خلال أدائهم لواجباتهم والمهام المنوطة بهم.





وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ حقوق الوزارة ومنتسبيها، وأكدت على رفضها أي مساس برجال الأمن.