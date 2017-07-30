ملك المغرب يعفو عن شباب أشادوا باغتيال السفير الروسي بتركيا

أصدر ملك المغرب محمد السادس، عفوا من العقوبة على 1178 من المسجونين بتهم مختلفة من بينهم مجموعة من الشباب أيدوا اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في 19 ديسمبر الماضي.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici صحيفة تركية تكشف أشياء مثيرة عن قاتل السفير الروسي لدى تركيا وبحسب البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرار شمل المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة "الحسيمة"، والشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية، ذات التوجه الإسلامي، والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب.





ويأتي هذا القرار بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش الذي يصادف الثلاثين من يوليو، وفق بيان للديوان الملكي، وهو يوم جلوس الملك محمد السادس على كرسي الحكم في المغرب.





وجاء في البيان أن هذا العفو جاء رغبة من الملك "في إشراك نزلاء المؤسسات السجنية هذه الفرحة وإدماج المنخرطين منهم في برامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع".