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    العاهل المغربي محمد السادس

    ملك المغرب يعفو عن شباب أشادوا باغتيال السفير الروسي بتركيا

    © AFP 2017/
    العالم العربي
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    أصدر ملك المغرب محمد السادس، عفوا من العقوبة على 1178 من المسجونين بتهم مختلفة من بينهم مجموعة من الشباب أيدوا اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في 19 ديسمبر الماضي.

    اغتيال سفير روسيا في أنقرة
    © AP Photo/ Burhan Ozbilici
    صحيفة تركية تكشف أشياء مثيرة عن قاتل السفير الروسي لدى تركيا
    وبحسب البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القرار شمل المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة "الحسيمة"، والشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية، ذات التوجه الإسلامي، والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب.

    ويأتي هذا القرار بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش الذي يصادف الثلاثين من يوليو، وفق بيان للديوان الملكي، وهو يوم جلوس الملك محمد السادس على كرسي الحكم في المغرب.

    وجاء في البيان أن هذا العفو جاء رغبة من الملك "في إشراك نزلاء المؤسسات السجنية هذه الفرحة وإدماج المنخرطين منهم في برامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع".    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, الإرهاب, تعاطف مع الإرهاب, العفو عن سجناء بالمغرب, العفو عن سجناء, الديوان الملكي المغربي, الملك محمد السادس, روسيا, المغرب
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