الرئيس البوليفي يعارض العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

قال الرئيس البوليفي ايفو موراليس، اليوم الأحد، أنه يعارض العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا.

© Photo/ Kent Wang السفارة الروسية بواشنطن: العقوبات الأمريكية لا يمكن أن تحسن العلاقات وكتب موراليس في مدونات صغيرة له على تويتر: إن "الولايات المتحدة تريد مرة أخرى فرض عقوبات أحادية الجانب ضد روسيا، فهي مخالفة للقانون الدولي، وبوليفيا ترفضها".





وأضاف الرئيس البوليفي:" بهذا النمط من العقوبات، تؤكد الولايات المتحدة مجددا تهديدها للعالم المتعدد الأطراف والقانون الدولي والأمم المتحدة".





وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد يوم الخميس، مشروع قانون حول توسيع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، الذي كان مجلس النواب الأمريكي قد صوت عليه يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية ساحقة من الأصوات (419 مقابل 3). وسيتم إحالة القانون إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه، والذي يملك حق رفع هذه العقوبات أو الإبقاء عليها.