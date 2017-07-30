قطر توقف التسجيل الإلكتروني لأداء مناسك الحج

قامت قطر، اليوم السبت، 29 يوليو/تموز بإيقاف التسجيل الإلكتروني على موقع وزارةالأوقاف والشؤون الإسلاميةالقطرية لأداء فريضة الحج لعام2017.

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وحظر التسجيل الالكتروني على جميع المقيمين والخليجيين و القطريين، وبالوقت نفسه لم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن أسباب الحظر.

وورد في صحيفة "الرياض" السعودية تصريح وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه "في ظل الوضع السياسي الراهن مع الدوحة فإن حكومة المملكة ترحب بضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم، بما فيها قطر".

وأكدت هيئة الطيران المدني السعودية في بيان لها جاء فيه "تؤكد الهيئة حرصها على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من الأشقاء القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط، باستثناء الخطوط القطرية، على أن تنطلق رحلاتهم من الدوحة مرورا بمحطات أخرى، ويكون قدومهم عن طريق مطاري جدة والمدينة المنورة".

وقالت أيضا: "‏وبإمكان الحجاج في قطر، ممن لديهم تصاريح حج، القدوم جوا مباشرة من الدوحة أو عبر محطة أخرى، وعلى أي خطوط، باستثناء الخطوط القطرية، ويكون قدومهم ومغادرتهم من خلال مطاري جدة والمدينة المنورة فقط خلال موسم الحج لهذا العام 2017".