"حزب الله" يهدد إسرائيل من عرسال "نتدرب لاقتحام الجليل"

حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في حلقة جديدة من مفاجأتكم الفاشلة.صدق صديقي اللبناني: "الكذب ملح الفشل واصطناع القوة بهار الجبان، خلّيهم يبعبعوا.." pic.twitter.com/GJ8Gf8c4Ji— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 29, 2017
وقام الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالرد على الرسالة المرسلة له وقال "لا ندري إن كانت الصورة قد التقطت قبل أو بعد قصف حزب الله للمستشفى الخاص بالمهجرين السوريين في عرسال…أما ردي على الصورة سأقول بضحكة كبيرة وابتسامة أكيدة "حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في حلقة جديدة من مفاجأتكم الفاشلة".
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