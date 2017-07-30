"حزب الله" يهدد إسرائيل من عرسال "نتدرب لاقتحام الجليل"

© AP Photo/ Bassem Mroue مواجهات حية بين حزب الله وجبهة النصرة (فيديو)

حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في حلقة جديدة من مفاجأتكم الفاشلة.صدق صديقي اللبناني: "الكذب ملح الفشل واصطناع القوة بهار الجبان، خلّيهم يبعبعوا.." pic.twitter.com/GJ8Gf8c4Ji — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 29, 2017

وتضمت الرسالة صورة لمقاوم من "حزب الله" في جرود عرسال رفع لافتة كتب عليها "نحن نتدرب في جبهة النصرة، تمهيداً لاقتحام الجليل"، وانتشرت الرسالة التي تضمنت الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيام حزب الله بإرسال الصورة مباشرة للجنرال الإسرائيلي على صفحته على تويتر وفايسبوك.

وقام الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بالرد على الرسالة المرسلة له وقال "لا ندري إن كانت الصورة قد التقطت قبل أو بعد قصف حزب الله للمستشفى الخاص بالمهجرين السوريين في عرسال…أما ردي على الصورة سأقول بضحكة كبيرة وابتسامة أكيدة "حللتم أهلًا ونزلتم سهلًا في حلقة جديدة من مفاجأتكم الفاشلة".