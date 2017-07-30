6 قتلى بينهم نساء وأطفال إثر غارة لطيران التحالف الدولي في ريف دير الزور

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر أهلية قولهم إن طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية قصف مشفى عائشة والنادي ودوار الشهداء بمدينة البوكمال ما تسبب في مقتل 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقتل 14 مدنيا بقصف التحالف الدولي لمدينة البوكمال شرق دير الزور

وأشارت سانا إلى أن هذه هي الغارة الرابعة لطيران التحالف الدولي التي تستهدف المدنيين خلال هذا الشهر في ريف دير الزور، حيث قصف طيران التحالف بلدة الطيبة وقرية الطيانة قرب مدينة الميادين ومحطة مياه قرية مراط بالريف الشمالي وقرية الشميطية بالريف الغربي إضافة إلى منطقة تقاطع الفنش في مدينة الميادين وبلدة الكشكية التابعة لناحية هجين في منطقة البوكمال.

واتهمت الوكالة السورية التحالف الدولي باستخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دويلا خلال هجوم في 9 يونيو/ حزيران الماضي على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.