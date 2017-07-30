وزير النفط العراقي يزور إيران والسعودية لبحث التعاون

قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، إن الوزير جبار اللعيبي سيزور إيران والسعودية قريبا لبحث التعاون المشترك مع البلدين عضوي أوبك.

وقال المتحدث، عاصم جهاد، إن اللعيبي سيزور طهران هذا الأسبوع ويتوجه إلى الرياض في أغسطس/ آب بعد تلقي دعوة من نظيره السعودي.

© AP Photo/ زعيم التيار الصدري في العراق يتوجه إلى السعودية بدعوة رسمية

وقال اللعيبي في بيان، إن العراق حريص "على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار وزيادة حجم التعاون في كافة المجالات ومنها قطاع النفط والغاز والطاقة من خلال إبرام اتفاقات أو مذكرات تفاهم."

وسيبحث الوزير العراقي في طهران عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها حقول النفط والغاز على حدود البلدين والتعاون في الغاز والطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتدريب.

ويحضر مسؤولون فنيون عراقيون اجتماعا في أبوظبي يومي السابع والثامن من أغسطس /آب لمناقشة التزام بغداد الضعيف باتفاق المعروض العالمي حسبما أبلغت مصادر مطلعة "رويترز".

السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك وتتولى رئاسة المنظمة لعام 2017. والعراق ثاني أكبر منتج في أوبك بينما تحتل إيران المرتبة الثالثة.