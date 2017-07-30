أنصار الله تسيطر مجددا على مواقع داخل الأراضي السعودية (فيديو)

وذكرت قناة اليمن اليوم، أن جماعة أنصار الله تواصل تقدمها نحو المدن الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وذلك بفضل قوتهم القتالية وبدعم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتم السيطرة على مواقع عسكرية سعودية، في منطقتي نجران وجيزان، اليوم الأحد 30 يوليو/تموز، بعد معارك طاحنة مع القوات السعودية.

وقالت القناة اليمنية، إن مقاتلي الحوثي شنوا عملية عسكرية أدت إلى بسط سيطرتهم على مواقع ومعسكرات سعودية، بينها معسكر الجابري ومواقع ملحمة والغاوية في منطقة جازان.

وأكدت القناة، نقلاً عن مصدر عسكري، مقتل عدد كبير من العسكريين السعوديين وإصابة آخرين بعمليات للجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران وعسير، مؤكداً أن الجيش واللجان شنوا هجوماً على مركز جبل العالي في قطاع الداير، وقصفوا بالمدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع القنبور والطوال، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.