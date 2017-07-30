العراق يحبط أخطر مخطط إرهابي في تاريخه

كشفت خلية الصقور الاستخبارية، التابعة ل‍وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، 30 يوليو/تموز، عن إحباط "أخطر مخطط إرهابي" في تاريخ العراق.

© Sputnik. Nazek Mohammed إحباط هجوم انتحاري خامس في العراق

وقالت خلية الصقور الاستخبارية، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المخطط كان يستهدف مراقد الأئمة في النجف وكربلاء وسامراء، ومنزل المرجع الديني علي السيستاني، وأرجعت سبب ذلك إلى إذكاء "الصراع الطائفي" والتغطية على خسائر تنظيم "داعش الإرهابي

وقال رئيس خلية الصقور ومدير عام استخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، أبو علي البصري، في تصريح خاص لصحيفة الصباح العراقية، عن أن تنظيم "داعش الإرهابي" قد أعد 3 عمليات إرهابية منفصلة وبقيادات قادمة من خارج البلاد للاعتداء على مراقد الائمة في كربلاء والنجف الأشرف وسامراء، ومنزل مرجع الأمة آية الله علي السيستاني، ومسجدي الكوفة والبصرة، بعدد من العجلات المفخخة وعشرات الانتحاريين من جنسيات مختلفة بالتعاون مع عصابات التهريب لتسهيل دخول الأسلحة والانتحاريين إلى داخل المحافظات المستهدفة.

وأشار رئيس الخلية، إلى أن "الصقور كانت تحلق على ارتفاعات مختلفة على مناطق الرقة والميادين السوريتين وعلى مناطقنا المحاذية للحدود السورية لتعقب ولرصد تلك المخططات الإرهابية، لاسيما أنه بحسب توقعاتنا بأن التنظيم الإرهابي يسعى للقيام بعمل إرهابي كبير لرفع معنويات التنظيم التي انكسرت شوكتها وأسطورتها الوهمية بعد تحرير نينوى".

وأضاف البصري، أنه "بعد تأكيد معلومات مصادرنا، تم عرض ذلك المخطط الإرهابي على القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، ووزير الداخلية، قاسم الأعرجي، للموافقة على تنفيذ خطة استباقية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة باستخدام طائرات قواتنا الجوية أف 16 بغارة جوية على مركز تجمع القوة الإرهابية التي ستتوجه للأماكن المقدسة والبصرة".

وتابع أن أنه "وفقا لمعلوماتنا الموثقة، فقد تم تدمير سبعة أهداف كبيرة في مراكز تجمع الإرهابيين والعجلات المفخخة في منطقة الميادين السورية وأطراف مدينة القائم قبل انطلاقهم بساعات من تلك المضافات باتجاه أهدافهم في كربلاء والنجف الأشرف وسامراء والكوفة والبصرة، ما أدى إلى هلاك العشرات منهم".