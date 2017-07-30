حقيقة إقامة قاعدة عسكرية مصرية في البحرين قريبة من قطر

علَّق وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، على ما ذكرته وسائل إعلام حول إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية، القريبة من قطر.

ونفى خالد آل خليفة، صحة ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر في المنامة، اليوم الأحد، 30 يوليو/تموز.

وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن تعاون عسكري مصري بحريني في جزر حوار، قال آل خليفة: "التعاون العسكري مستمر لعقود، وكل عام هناك نوع من التمرينات العسكرية والتعاون العسكري. فهذا شيء مستمر وليس له علاقة بأي منطقة، أما ما ورد في بعض الأخبار فهذه أخبار وردت في وسائل الإعلام".

أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فقد قال إن هناك "علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في كافة المجالات". وأوضح أن "هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي، وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء".

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.