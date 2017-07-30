كردستان العراق يتفق على استئناف عمل برلمان الإقليم المعطل منذ عامين

قرر المجلس الأعلى للاستفتاء في إقليم كردستان، اليوم الأحد، 30 يوليو/ تموز، تشكيل وفد للحوار مع بغداد وتفعيل برلمان الإقليم.

© AFP 2017/ Adam Berry العبادي: الاستفتاء على استقلال كردستان غير دستوري ومن مصلحة الأكراد أن يكونوا مع العراق

وجاء في البيان الختامي، لاجتماع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وبحضور الأحزاب السياسية والمكونات القومية والدينية الأخرى في صلاح الدين، أنه تم "تكليف مسعود بارزاني وكوسرت رسول علي بتشكيل وفد كوردي للحوار مع بغداد حول الاستفتاء، إضافة إلى إقرار تفعيل برلمان كردستان خلال أسبوعين لحل المشاكل ودعم مشروع الاستفتاء".

وأضاف البيان، أن" المجلس الأعلى للاستفتاء قام بإبداء أرائه ومقترحاته حول المبادئ الأساسية للاستفتاء".

وقال مصدر مقرب من الاجتماع، إن الإقليم "ينوي إرسال وفد إلى بغداد للتفاوض بشأن مسألة الاستفتاء، قبل الـ10 أغسطس/ آب المقبل. وأضاف أن "خطوة إعادة تفعيل البرلمان، تأتي بناء على طلب حركة التغيير، التي اشترطت عودة البرلمان للعمل قبل الانضمام إلى اتفاق إجراء الاستفتاء.

وتعطل البرلمان بشكل كامل، قبل نحو عامين، إثر خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وحركة التغيير، أكبر حزب معارض في الإقليم.

الجدير بالذكر، أن إقليم كردستان يعتزم إجراء استفتاء الاستقلال في الـ25 من أيلول/ سبتمبر المقبل وسط معارضة بغداد وعدم تأييد العديد من دول المنطقة والعالم.