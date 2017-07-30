العاهل الأردني يبحث مع أبو مازن التطورات في القدس والمسجد الأقصى

بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأحد، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التطورات في الأراضي الفلسطينية.

© AP Photo/ Raad Adayleh الجامعة العربية: ندين إجراءات إسرائيل لتهويد القدس

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "جرى تقييم نتائج الأوضاع التي جرت في القدس وتحديداً في المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية".

واتفق الجانبان على عقد لقاء في العاصمة الأردنية عمان في إطار استمرار التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على صحة الرئيس الفلسطيني الذي دخل المستشفى أمس لإجراء فحوصات طبية.