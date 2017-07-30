قطر: وزارة الحج السعودية امتنعت عن التواصل معنا لتأمين سلامة الحجاج

استنكرت وزارة الأوقاف القطرية أخبار إغلاقها باب التسجيل للحجاج القطريين، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية هي التي امتنعت عن التواصل معهم لتأمين سلامة الحجاج.

© AP Photo/ Khalid Mohammed السعودية ترد على المطالبات بتدويل الحج

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الأوقاف القطرية: "إن وزارة الحج السعودية امتنعت عن التواصل معنا لتأمين سلامة الحجاج، ونحن ننتظر معرفة الجهات السعودية المخولة بتقديم ضمانات للحجاج" بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية.

وأضافت الوزارة "نأسف لإقحام الحج بالسياسية ما يؤدي لحرمان مسلمين من أدائه، ونستنكر الأخبار المختلفة بشأن إغلاق باب تسجيل الحجاج القطريين".

يتبع…