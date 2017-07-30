دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف جرائم التحالف الدولي بحق الشعب السوري

وجهت وزارة الخارجية السورية، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول المجازر بحق المدنيين التي خلفتها اعتداءات "التحالف الدولي" على سوريا في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة.