خامنئي: أمن حجاج إيران مسؤولية السعودية

وخلال استقباله حجاجاً إيرانيين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد 30 يوليو/تموز، إن أمن حجاج بلاده هو مسؤولية الدولة التي ترعى شؤون الحرمين الشريفين.
ووجه رسالة إلى السلطات السعودية بشأن أمن الحجاج وحفظ كرامتهم، مؤكداً أنها قضية مهمة جداً بالنسبة لإيران، قائلاً "نحن لن ننسى ما حدث في منى قبل عامين، ونطالب بحفظ أمن وكرامة الحجاج كي لا تكرر حوادث مأساوية مشابهة".
وأضاف خامنئي، أن الحج هو المكان الأمثل لبيان المواقف الحقيقية للشعوب الإسلامية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، قائلاً: "أين تجد الأمة الإسلامية فرصة أفضل من الحج يمكنها من خلالها إبداء احتجاجها بشأن انتهاك المسجد الأقصى، وما هو أفضل مكان لإبداء الموقف بشأن التواجد الأمريكي المثير للشر في المنطقة.
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