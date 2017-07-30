خامنئي: أمن حجاج إيران مسؤولية السعودية

أعلنت بعثة الحج الإيرانية، أن القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين توجهت اليوم الأحد، 30 يوليو/تموز، من مدينة هرمزكان جنوبي طهران، إلى المدينة المنورة بالسعودية.

© AP Photo/ Khalid Mohammed إيران تعلن قرارا هاما بشأن الحج الموسم القادم

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفا و500 شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة في إطار 600 قافلة.

وخلال استقباله حجاجاً إيرانيين، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد 30 يوليو/تموز، إن أمن حجاج بلاده هو مسؤولية الدولة التي ترعى شؤون الحرمين الشريفين.

ووجه رسالة إلى السلطات السعودية بشأن أمن الحجاج وحفظ كرامتهم، مؤكداً أنها قضية مهمة جداً بالنسبة لإيران، قائلاً "نحن لن ننسى ما حدث في منى قبل عامين، ونطالب بحفظ أمن وكرامة الحجاج كي لا تكرر حوادث مأساوية مشابهة".

وأضاف خامنئي، أن الحج هو المكان الأمثل لبيان المواقف الحقيقية للشعوب الإسلامية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، قائلاً: "أين تجد الأمة الإسلامية فرصة أفضل من الحج يمكنها من خلالها إبداء احتجاجها بشأن انتهاك المسجد الأقصى، وما هو أفضل مكان لإبداء الموقف بشأن التواجد الأمريكي المثير للشر في المنطقة.