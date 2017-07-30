تسجيل
20:45 30 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    خالد الخطيب

    كسرت لي ظهري ...أم خالد تنعي ابنها البكر شهيداً

    © Sputnik. khaled alkhateb
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10210

    كسرت لي ظهري .. بهذه الكلمات الممزوجة بالألم والحزن جاوبت لودي حورية " أم خالد " خلال اتصال هاتفي من مراسل " سبوتنيك" .. الأم المفجوعة تنعي اليوم ابنها الذي لم يتجاوز 24 من العمر فتقول لنا: رب العالمين أطعمني ولدين قدمت الأول للوطن وبقي لي ولد آخر ... لا أعلم ما لذي افعله بعد اليوم كيف سيمضي علي يوم آخر من دون أن أرى ابني البكر ..

    تكمل الأم الحزينة: خالد كان محب للحياة ومساعد لأهل منطقته يساعد الأيتام وأبناء الشهداء في منطقة السلمية والأرياف التابعة لها.. يقدم لهم المساعدات.. كان محب لوطن ومندفع بشكل كبير لا يخاف من العد الذي أمامه.. كنت أخاف عليه كثيراً وفي كل مرة يخرج بها للتغطية صحفية ادعو له أن يعود لي سالم ، ولكن هذه المرة كان القدر أقوى من دعواتي جميعها.

    مراسل آر تي خالد الخطيب
    © Photo/ Mohammed AL.Hamwi / facebook
    مقتل مراسل RT المتعاقد خالد الخطيب بنيران "داعش" في ريف حمص الشرقي

    هو أكبر أخواته ويحب التميز بكل شيء فالأفكار التي كانت تخطر بباله لا تخطر ببال أحد أحلامه كانت أكبر من عمره فكانت الشهداء من نصيبه.

    من يعرف خالد يعلم أنه أحب عمله والتميز به فكان لا يخشى المخاطر وهدفه الوصول إلى ما لا يصل إليه صحفي آخر عمل ضمن فريق سبوتنيك الروسية مكتب دمشق لمدة عامين قبل انتقاله للعمل بالإخبارية السورية ومنذ 3 أشهر مراسل قناة روسيا اليوم ،  فكان المحب لزملائه والسريع لتحضير التقارير الميدانية أحلامه كانت كبيرة جداً وحبه للوطن دفعه للمجازفة كثيراً رغم صغر عمره لكنه استطاع القيام بالموازنة ما بين الدراسة والعمل فهو من مواليد 1993 درس في الجامعة الافتراضية قيم الاعلام إضافة لدراسته دبلوم الإعلام المهني بالأكاديمية السورية… اليوم رفعت أحلامه جميعها للسماء لينضم إلى قافلة الشهداء وليبقى زميله في المهنة معتز يعقوب الذي كان مرافق له خلال التغطية الإعلامية بريف حمص " السخنة " مستلقى بسريره بالعناية المشددة بمشفى حمص.

    خالد الخطيب
    © Sputnik. khaled g.alkhateb
    خالد الخطيب

    انظر أيضا:

    اعتقال مراسل قناة "آر تي" في إقليم كردستان العراق
    الشرطة الإيرانية تحتجز مراسل ومصور قناة RT الروسية
    بالفيديو...مراسل تلفزيوني يتوقع حادثة سير قبل حدوثها بثوان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أداء بحيرة البجع
    صور الأسبوع "سبوتنيك"
    أنقرة لازم تتخلّى عن اس-400!
    واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية
    نتائج العمليات العسكرية للقوات الجوية الفضائية الروسية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا
    بالأرقام...نتائج العمليات العسكرية في سوريا

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك