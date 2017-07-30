السعودية: ممرات جوية للطائرات القطرية في حالة الطوارئ

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين ستسمح للطائرات القطرية باستخدام "ممرات طوارئ جوية".

وقالت الوكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي "تم تحديد تسعة ممرات منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته".