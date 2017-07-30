الأوقاف القطرية تنفي إغلاق تسجيل الحجاج وتأسف لإقحام السياسة في الحج

نفت وزارة الأوقاف القطرية الأخبار المتداولة حول إغلاق تسجيل الحجاج، وأعربت عن أسفها لإقحام السياسة.

وقالت وزارة الأوقاف القطرية: "وزارة الحج السعودية امتنعت عن التواصل معنا لتأمين سلامة الحجاج، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج، ونحن ننتظر معرفة الجهات السعودية المخولة بتقديم ضمانات للحجاج" بحسب ما نقلت وسائل إعلام قطرية.

وأضافت الوزارة "نأسف لإقحام الحج بالسياسية ما يؤدي لحرمان مسلمين من أدائه، ونستنكر الأخبار المختلف بشأن إغلاق باب تسجيل الحجاج القطريين".

وزارة الأوقاف القطرية تُكذّب الأخبار المتداولة حول إغلاق تسجيل الحجاج وتعرب عن أسفها لإقحام السياسة في #الحج pic.twitter.com/eACK0W0nHX — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٣٠ يوليو، ٢٠١٧

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