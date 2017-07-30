قطر تنفي إعلان دول المقاطعة تخصيص ممرات طوارئ لطيرانها

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قد قالت في وقت سابق، إنه تم "تخصيص دول مقاطعة قطر الأربع، ممرات طوارئ جوية لتستخدمها الشركات القطرية".
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "التخصيص تم بعد موافقة سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات ومصر والبحرين، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية".
وأضافت أنه "تم تحديد 9 ممرات، منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس /آب المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي".
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