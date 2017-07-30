قطر تنفي إعلان دول المقاطعة تخصيص ممرات طوارئ لطيرانها

قالت الهيئة العامه للطيران المدني القطرية، مساء اليوم الأحد، إنه لا صحة لما تداولته وكالة الأنباء السعودية، عن تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية في أجواء دول المقاطعة الأربع.

© REUTERS/ Naseem Zeitoon السعودية: ممرات جوية للطائرات القطرية في حالة الطوارئ

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن "هذه الدول لم تصدر أي إعلانات ملاحية كما هو متبع في المنظمة الدولية". ودعت، دول المقاطعة إلى عدم تسريب مثل هذه الأخبار غير الصحيحة، قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية، لمجلس المنظمة غداً الاثنين في مدينة مونتريال بكندا".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، قد قالت في وقت سابق، إنه تم "تخصيص دول مقاطعة قطر الأربع، ممرات طوارئ جوية لتستخدمها الشركات القطرية".

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "التخصيص تم بعد موافقة سلطات الطيران المدني في كل من الإمارات ومصر والبحرين، وذلك لتستخدمها الشركات القطرية، كما هو معمول به في حالات إغلاق المجالات الجوية الإقليمية".

وأضافت أنه "تم تحديد 9 ممرات، منها ممر واحد في الأجواء الدولية بالبحر المتوسط تقوم شركة الملاحة الجوية المصرية بإدارته، ويبدأ فعليا أول شهر أغسطس /آب المقبل، وقد صدر إعلان ملاحي للطيارين الدوليين يؤكد ذلك، وهو ما تم في بقية الممرات التي تمت الموافقة عليها في منطقة الخليج العربي".