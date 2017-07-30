ماذا دار في اللقاء التاريخي بين محمد بن سلمان ومقتدى الصدر (صور)

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قام بزيارة نادرة للسعودية اليوم الأحد حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين.

© AFP 2017/ MOHAMMED AL-SHAIKH السعودية: مقتل رجل أمن وإصابة 6 من زملائه في اعتداء إرهابي بالقطيف

وحسب "رويترز" أعلن العراق والسعودية الشهر الماضي تشكيل مجلس تنسيقي بغية تعزيز الروابط الاستراتيجية في إطار محاولة لإصلاح العلاقات المضطربة بين البلدين.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015 في أعقاب قطيعة دامت 25 عاما وقام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة نادرة لبغداد.

وللصدر عدد كبير من الأتباع في ضاحية مدينة الصدر الفقيرة في بغداد والمدن الجنوبية.

وقالت الوكالة الرسمية السعودية إن الصدر التقى بالأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة وبحثا قضايا تهم البلدين.

© REUTERS/ HANDOUT بن سلمان والصدر