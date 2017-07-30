هدية الملك سلمان لأسر شهداء الجيش والشرطة في مصر (فيديو)

قال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة إنه يحمل بشرى سارة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "أون تي في": "أود أن أزف من خلالك بشرى لأسر شهدات القوات المسلحة والشرطة المصرية، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر باستضافة ألف من أسر شهداء القوات المسلة والشرطة لأداء فريضة الحج هذا العام".

وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة عن الملك سلمان، وتأتي تقديراً منه لما قدمه هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا وطنهم.

وأضاف أنه سيتم أيضاً استضافة ألف من أسر الشهداء الفلسطينيين، 500 في غزة و500 من الضفة الغربية.