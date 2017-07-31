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    دبابات الجيش التركي على مشارف الحدود السورية التركية، وذلك قبيل الدخول ومحاربة الارهابيين في جرابلس السورية، 25 أغسطس/ آب 2016

    الجيش التركي يدخل أراضي كوباني

    © AFP 2017/ Bulent Kilic
    العالم العربي
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    دخلت قوات الجيش التركي في وقت متأخر من مساء الأحد أراضي مقاطعة كوباني. وفقاً لوكالة "هاوار" الكردية.

    تقدم الجيش السوري في محيط كوباني
    © Sputnik. Morad Saeed
    الجيش السوري يواجه "جبهة النصرة" في بلدة كوباني الإستراتيجية
    وأفاد مراسل وكالة أنباء "هاوار" أن الجيش التركي دخل أراضي مقاطعة كوباني في الساعة 21:30 من مساء الأحد من نقطتين واقعتين غربي كوباني وهما قريتي سفتك وبوباني.

    ونوه المراسل أن الجيش التركي يحشد قواته على الحدود والنقاط العسكرية بالإضافة إلى النقطتين التي دخلت منهما أراضي مقاطعة كوباني.

    يذكر أنه في آذار/ مارس 2015، أعلنت بعض المناطق في شمال سوريا، يسكنها مكون كردي بجوار العرب والسريان والآشوريين وغيرهم من الأعراق الإثنية، أعلنت نفسها من طرف واحد إقليما فدراليا يٌدار ذاتيًا باسم "روج آفا" في شمال سوريا، ولكن هذه الخطوة لم يتم الاعتراف بها من قبل دمشق الرسمية، ومن قبل المجتمع الدولي.

    وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا "روج آفا" يوم السبت الماضي عن تصديق مجلسها الفيدرالي على قانون التقسيم الإداري وقانون الانتخابات، كما أعلن عن تحديد موعد الانتخابات المحلية والعامة، والمقرر لها أن تبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل.    

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