أمراء سعوديون غاضبون من مستقبل مملكتهم

عبر عدد من أبناء الأسرة المالكة السعودية عن غضبهم على حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودافعوا عن موقف المملكة السعودية من مسألة شكل الدولة في المستقبل.

ونشط عدد من أمراء المملكة على الوسوم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، الذي أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته مع قناة "بي بي إس" (PBS) الأميركية، السبت الماضي، وقال فيها ما نصه أن "ما تريده الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين للشرق الأوسط هو حكومات علمانية".

يا بن زايد ستفشل ولو استغليت #الازمة_الخليجية فعدوك اليوم يملك عقيدة راسخة توارثتها أجياله على مستوى القيادة والشعب!🇸🇦#الا_عقيدتنا_يالعتيبه pic.twitter.com/AnGCWuTOIf — احمد الخالدي 不 (@a77m3d) July 30, 2017 ​ودشن سعوديون على موقع التغريدات القصيرة (تويتر)، هاشتاغ (إلا_عقيدتنا _ياالعتيبة) وهو الهاشتاغ الذي وصل إلى قائمة الأكثر تداولا بين المستخدمين في المملكة.

#الا_عقيدتنا_يالعتيبه //

من يخطط لعلمنة السعودية يخطط لزوال الدولة السعودية وتقسيم أراضيها إحذروا الأشقاء الألداء إحذروا أبناء زايد!!! — عبدالعزيز الحربي (@AZalharbi111) July 30, 2017

​وتفاعلت على هذا الهاشتاغ الأميرة فهدة بنت سعود بن عبد العزيز، ابنة العاهل السعودي السابق سعود بن العزيز، وهاجمت سفير الإمارات في واشنطن، وكتب الأميرة على صفحتها على تويتر: "الدولة السعودية ولدت بشعار"خدمة #الحرميين_الشريفيين,كدولة إسلامية سخر الله لها منابع النفط لخدمة الإسلام والمسلمين. وهذا دورها القيادي".

٤- و #الدولة_السعودية ولدت بشعار"خدمة #الحرميين_الشريفيين,كدولة إسلامية سخر الله لها منابع النفط لخدمة الإسلام والمسلمين. وهذادورهاالقيادي. — فهدة بنت سعود (@fahdabntsaud) July 30, 2017

​ومن جانبه شارك الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، في الحملة المنظمة على سفير الإمارات في الولايات المتحدة، واعتبر الأمير عبد العزيز في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 3 ملايين شخص، أنه " يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يحارب العلمانية واللبرالية بالنصح ثم بالبيان ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين ".

يجب على كل مسلم يؤمن بالله وبدينه وبمحمدصلى الله عليه وسلم,أن يحارب العلمانيه والبراليه بالنصح ثم بالبيان,ثم بالسنان تحت راية خادم الحرمين. https://t.co/Thudjlrd4o — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 30, 2017 ​وفي تغريدة أخرى قال الأمير " أنا لم أتكلم عن بجديد عن الإمارات وأصلآ لم أتكلم عن شعبها؟ أنا كلامي واضح وهوعن علماني أسرف وسب النبي وواجب ندافع #ابن_فهد_يجلد_الامارات_من_جديد".

أنالم أتكلم عن بجديدعن ألإمارات وأصلآلم أتكلم عن شعبها؟أنا كلامي واضح وهوعن علماني أسرف وسب النبي وواجب ندافع #ابن_فهد_يجلد_الامارات_من_جديد — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 30, 2017

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