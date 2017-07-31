فنانة سعودية تتحدى الجميع بقرار خاص عن الحجاج القطريين

لا تزال أزمة الحجاج القطريين تلقي بظلالها على الأزمة الخليجية، بعدما نفت وزارة الأوقاف القطرية الأخبار المتداولة حول إغلاق تسجيل الحجاج، مؤكدة أن وزارة الحج السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج.

إضافة إلى ذلك، الجدل الذي أثاره الإعلان عن طلب قطر تدويل الأماكن المقدسة بالسعودية، والذي علقت عليه المملكة عن طريق وزير خارجيتها، عادل الجبير، قائلا، إن "تدويل المشاعر المقدسة عمل عدواني وإعلان حرب ضد المملكة"، مؤكداً ترحيب الرياض بجميع الحجاج من مختلف دول العالم.

في هذه الأثناء، أعلنت الفنانة السعودية، ريم العبدالله، أنها مستعدة لتوفير 4 طائرات لنقل الحجاج القطريين.

وقالت العبدالله، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أقسم بالله إنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات 777 لنقل جميع حجاج قطر، وهذا تحدٍ مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج".

وأوضحت مصادر إعلامية سعودية، أن القيمة الإجمالية لنقل الركاب القطريين من مطار الدوحة إلى مطار جدة على متن أربع طائرات من طراز 777 تقدر بنحو 2.361 مليون ريال.

اقسم بالله انني على استعداد للتبرع بقيمة ايجار اربع طائرات 777 لنقل جميع حجاج #قطر

وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج pic.twitter.com/c6pq0klUsH — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) July 30, 2017

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