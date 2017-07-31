فنانة سعودية تتحدى الجميع بقرار خاص عن الحجاج القطريين

في هذه الأثناء، أعلنت الفنانة السعودية، ريم العبدالله، أنها مستعدة لتوفير 4 طائرات لنقل الحجاج القطريين.
وقالت العبدالله، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أقسم بالله إنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات 777 لنقل جميع حجاج قطر، وهذا تحدٍ مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج".
وأوضحت مصادر إعلامية سعودية، أن القيمة الإجمالية لنقل الركاب القطريين من مطار الدوحة إلى مطار جدة على متن أربع طائرات من طراز 777 تقدر بنحو 2.361 مليون ريال.
اقسم بالله انني على استعداد للتبرع بقيمة ايجار اربع طائرات 777 لنقل جميع حجاج #قطر— ريم عبدالله (@ReemAbdullah) July 30, 2017
وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج pic.twitter.com/c6pq0klUsH
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