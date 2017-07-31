طيران مجهول يقتل عائلة في غرب العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلاً عن مصدر أمني، اليوم الاثنين 31 يوليو/تموز، بمقتل أفراد من عائلة مدنية وإصابة آخر، إثر قصف لطيران استهدفهم في أحد آخر معاقل "داعش"، غربي البلاد.

وحسب المصدر، أن قصفا لطيران حربي مجهول لم تعرف هويته، عراقي أو للتحالف الدولي ضد الإرهاب، قصف منزلا في قضاء راوة غربي محافظة الأنبار، غربي العراق، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مدنية واحدة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، كما أسفر القصف عن إصابة مدني بجروح، تزامن تواجده بالقرب من المنزل للعائلة، مساء أمس الأحد.

وأفاد مصدر محلي عراقي لمراسلتنا، الثلاثاء 16 مايو/أيار الماضي، بإصابة مدنيين إثر قصف للتحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدف مستشفى ومدرسة في أحد آخر معاقل تنظيم "داعش"، غربي العراق.

وحسب المصدر، إن طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب قصف مستشفى راوة، وإعدادية الصناعة في قضاء راوة وأسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية.

وعلمت مراسلتنا، الأربعاء 12 نيسان/ أبريل، من مصدر أمني، أن التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب دمر معملا لتفخيخ السيارات وصنع العبوات الناسفة، وسيارة لتنظيم "داعش" في قضائي عانة، ورواة، غربي الأنبار، غربي البلاد.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" خسر أغلب مناطق سيطرته بمحافظة الأنبار "التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق"، بتقدم القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وما تبقى له من سيطرة فيها فقط أقضية حدودية محاذية للأراضي السورية، وهي عانة وراوة والقائم.