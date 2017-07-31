حرب اليمن وصواريخها في السعودية

منذ بدء الحرب على اليمن وتطورها ميدانيا وعسكريا، تتلقى السعودية ضربات صاروخية مستمرة، فمنذ عام 2015، وجهت إلى المملكة من اليمن عشرات الضربات الصاروخية، منها سقط على قاعدة "الملك فهد" ومنها على مكة، وقبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مايو/أيار الماضي، وصلت الصواريخ اليمنية من نوع "بركان 2" إلى ضواحي الرياض.

كما استطاعت الصواريخ اليمنية من استهداف العديد من المواقع السعودية الاستراتيجية الموجودة في الداخل، وأبرزها قاعدة "الملك سلمان" العسكرية الجوية، في عام 2017.

وبحسب الخبراء العسكريين، يمتلك اليمن ترسانة كبيرة من الصواريخ التي تعد من نوع أرض-أرض، وهي صواريخ سوفياتية قديمة متنوعة، أبرزهم صواريخ "سكاد" التي حصلت عليها اليمن خلال الحرب الباردة من الاتحاد السوفياتي الذي كان يدعم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ويمدها بالسلاح والذخيرة والمجموعات الصاروخية التكتيكية.

كما حصل الجيش اليمني الجنوبي عام 1980، على صواريخ من نوع "توتشكا" التي بحسب التقارير الأمريكية الأخيرة مازالت موجودة لدى اليمن وأصبحت بيد مجموعات مسلحة تحارب السعودية، بالإضافة إلى مجموعة من صواريخ "سكود" المعروفة ومجموعة "لونا إم" السوفياتية. وكشفت التقارير الأمريكية أن اليمن لن يتوقف عن استيراد الصواريخ بعد عملية الوحدة بين البلدين حيث قام بشراء مجموعة كبيرة من الصواريخ الكورية الشمالية "خفاسون —6" عام 2000.

ومنذ بداية الحرب اليمنية حاول التحالف العربي بقيادة السعودية تدمير المنظومات الصاروخية اليمنية والقضاء على منصات الصواريخ الباليستية، لكنها فشلت في ذلك بسبب قيام جماعة "أنصار الله" بخطوة استباقية غيرت فيه مواقع تواجد الصواريخ ومكان تخزينها.

© AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry قاذف صاروخي تابع للجان المقاومة الشعبية اليمنية

وفي مقابلة خاصة لـ "RT" مع الخبير الروسي، إيفان كونوفالوف، اعتبر الأخير أن اليمنيين لهم باع طويل في استخدام الصواريخ، وهذا يعطيهم نقاط قوة في صراعهم مع المملكة السعودية من خلال خبرتهم وكفاءتهم بتحديث الصواريخ ورفع قدراتها، إلى جانب دقتهم في استعمالها وضربها لتحقيق الإصابات المباشرة.

وأكد كونوفالوف أن قوات التحالف بقيادة السعودية وصلت إلى طريق مسدود، قائلا "السعودية في طريق مسدود لسبب واحد: لن تنتصر على الحوثيين أبدا. الحوثيون أفضل المحاربين في الشرق الأوسط". فقد نقل اليمنيون الحرب إلى الأراضي السعودية نفسها. والحديث هنا لا يدور حول الضربات الصاروخية وحدها. "تمكنوا من تنظيم عمليات حرب عصابات في المحافظات اليمنية — عسير، جزران ونجران التي ضمتها السعودية إليها عام 1934. لكن ما زال سكانها من اليمنيين".

أما المحلل الاستراتيجي، سيرغي سيريبروف، رأى أن استخدام اليمنيين للصواريخ لا يأتي عن عبث، فمن خلال هذه الصواريخ يقوم اليمنيون بإلقاء الضوء على قضيتهم والحرب القائمة ضدهم بالإضافة إلى أنها عامل استعراضي وحماسي لليمنيين أنفسهم للشعور بالفخر ولقضيتهم العادلة والمحقة بوجه قوة تعد أكثر تفوقا منهم.

© AFP 2017/ Fayez Nureldine اشتباكات على الحدود السعودية اليمنية

واعتبر سيريبروف أن قيام المملكة السعودية بدعم سلطة غير شرعية ولا تتمتع بشرعية مطلقة وقيامها بتسليح مجموعات يمنية داخلية متطرفة وإشعال البلاد بالصراعات الطائفية والمذهبية لن يوصل السعودية إلى إنجاز بل سيصب الزيت على النار الذي قد يصل إلى السعودية نفسها.

واستخلص الخبير، قائلا "الحرب في اليمن تهدد المملكة السعودية من أكثر وقت مضى، فبعد تراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف العسكرية للجيش السعودي، بالإضافة إلى تحول اليمن إلى قوة استراتيجية في المنطقة. هذا كله سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها ومن الممكن أن نتوقع استمرار "الربيع العربي" ولكن في بلدان الخليج العربي هذه المرة".