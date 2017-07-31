اشتباكات بين طاقم السفارة العراقية ومسلحين في كابول

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، اليوم الاثنين، عن اشتباكات بين طاقم سفارة العراق في العاصمة الأفغانية كابول، والمسلحين الذين اقتحموا المقر بعدما قتلوا اثنين من الحراس الأفغان.

وأوضح جمال، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، أن اثنين من الطاقم الدبلوماسي للسفارة العراقية في كابول يشتبكان بالأسلحة الرشاشة مع العناصر الإرهابية المقتحمة للسفارة.

وأضاف جمال أن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، يوفد مبعوثاً خاصاً إلى أفغانستان للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي.

© REUTERS/ Mirwais Harooni إنقاذ القائم بالأعمال العراقي بعد استهداف السفارة في كابول

وقبل قليل، أعلنت الخارجية العراقية إجلاء القائم بأعمال السفارة العراقية في كابول إلى السفارة المصرية، مع استمرار محاولات إجلاء اثنين من طاقم السفارة العراقية لإنقاذهم، منوها إلى أن عملية اقتحام السفارة أسفرت حتى الآن عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان.

وأكدت الخارجية العراقية في وقت سابق من اليوم، أن الهجوم الانتحاري على مجمع للشرطة استهدف سفارتها في كابول.

وكان هجوما انتحاريا قد استهدف السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.