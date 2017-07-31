وفد قطري يزور طهران السبت المقبل

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إرنا، اليوم الاثنين 31 يوليو/تموز، إن وفداً من الحكومة القطرية سيصل إلى العاصمة طهران، السبت 5 آب/أغسطس.

وسلّم رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، في لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني، دعوة بلاده لحضور قطر في حفل تنصيب روحاني بالبرلمان.

ووصف المسؤول الإيراني، بحسب الوكالة الرسمية، مقاطعة قطر بأنها "ظالمة"، مضيفاً أن "إيران على ثقة أن قطر ستخرج من الظروف الحالية مرفوعة الرأس".

irna.ir — بروجردي يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري في الدوحة https://t.co/peOfkANmcU — ارنا العربیة (@irna_arabic) July 31, 2017

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