للعام الخامس على التوالي...السعودية تحرم السوريين من أداء فريضة الحج

وأشار البيان إلى أن "ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج، وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام عبر استثماره من قبل الجهات المعادية للوطن تحت مسمى "لجنة الحج العليا السورية" التابعة لأعداء الوطن للتمويه على المواطنين".
ولفت البيان إلى أنه "تم توضيح ذلك في كل التعاميم والندوات والإعلانات على شاشة التلفاز".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "لجنة الحج العليا في سوريا" حملت، العام الماضي، الحكومة السعودية مسؤولية تعطيل الإجراءات اللازمة التي تمكن الحجاج السوريين من الوصول إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالي.
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