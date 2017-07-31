للعام الخامس على التوالي...السعودية تحرم السوريين من أداء فريضة الحج

أكدت وزارة الأوقاف السورية أن السلطات السعودية تستمر في حرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج لهذا العام أيضا بسبب قيامها بتسييس هذه الفريضة، على حد قول الوزارة السورية.

وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة أن "شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من قبل الوزارة لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية".

وأشار البيان إلى أن "ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان مع بعض الأفراد ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج، وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام عبر استثماره من قبل الجهات المعادية للوطن تحت مسمى "لجنة الحج العليا السورية" التابعة لأعداء الوطن للتمويه على المواطنين".

ولفت البيان إلى أنه "تم توضيح ذلك في كل التعاميم والندوات والإعلانات على شاشة التلفاز".

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "لجنة الحج العليا في سوريا" حملت، العام الماضي، الحكومة السعودية مسؤولية تعطيل الإجراءات اللازمة التي تمكن الحجاج السوريين من الوصول إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج للعام الخامس على التوالي.