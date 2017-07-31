انتهاء الهجوم الإرهابي على السفارة العراقية في كابول

وأوضح جمال في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، أن الهجوم انتهى، وتم إجلاء الموظفين اللذين قاوما المسلحين، داخل السفارة، وهما بصحة جيدة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جمال عن اشتباكات دارت بين اثنين من طاقم السفارة العراقية، ومسلحين اقتحموا المقر في كابول، بعد إجلاء القائم بالأعمال العراقي إلى السفارة المصرية.
وأسفرت عملية اقتحام السفارة العراقية عن مقتل اثنين من حرسها الأفغان.
وأكدت الخارجية العراقية أن الهجوم الانتحاري على مجمع للشرطة استهدف سفارتها في كابول.
وكان هجوما انتحاريا قد استهدف السفارة العراقية في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
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