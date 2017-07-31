قطر تتقدم بشكوى دولية ضد السعودية والإمارات والبحرين

قال علي الوليد آل ثاني، ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية لـ"رويترز"، إن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة اليوم ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.

© AP Photo/ Kin Cheung, File وكالة أمريكية تكشف خطة قطر لإقامة مونديال 2022 رغم حصار السعودية والإمارات

وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.

وقال ممثل قطر لدى المنظمة إن الدوحة ستثير مسألة المقاطعة أيضا أثناء اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين.