قطر تتقدم بشكوى دولية ضد السعودية والإمارات والبحرين

أفادت وكالة "رويترز" أن مدير "مكتب قطر" بمنظمة التجارة العالمية قال إن بلاده ستقدم شكوى إلى المنظمة ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها السعودية والبحرين والإمارات.