إعدام رجل علنا في صنعاء بعد إدانته باغتصاب طفلة وقتلها

قال شهود إن رجلا أعدم علنا أمام مئات من الناس في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، بعد إدانته باغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وقتلها.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad اليمن: حزب المؤتمر ينفي صحة تصريحات السفير الأمريكي بشأن ميناء الحديدة

أطلق شرطي خمس رصاصات من بندقية آلية على محمد المغربي (41 عاما) وهو يرقد ويداه مقيدتان وراء ظهره على دثار مفروش على الأرض بميدان التحرير بعدما قرأ قاض حكم الإعدام. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وجذب الحكم عددا غير معتاد من الناس الذين صعد بعضهم على أعمدة وراقب آخرون تنفيذ الحكم من أسطح المنازل وذلك بسبب صغر سن الضحية رنا المطري.

وكانت إجراءات الأمن مشددة خشية إقدام رجال قبائل مسلحين من أقارب الضحية على مهاجمة المغربي. ورافقت خمس سيارات أمن شاحنة الشرطة التي نقلت المغربي للميدان.

وقال يحيى المطري والد الطفلة للصحفيين عقب تنفيذ الحكم إنه شعر وكأنه ولد من جديد.