الوزير حيدر: الأجواء والظروف ناضجة لمصالحة شاملة في المنطقة الجنوبية بدمشق

وأكد الوزير حيدر أن الحكومة السورية ترفض أي مقايضة بما يتعلق بالحقوق الفلسطينية أو التنازل عنها وفي مقدمتها حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ولذلك
"سقطت كل المراهنات على خطف المخيمات الفلسطينية وتهميش القضية الفلسطينية والدماء الفلسطينية اندمجت مع الدماء السورية في كل الجبهات في مواجهة الإرهاب".
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ورأى الوزير حيدر أنه لا بد لأي مبادرة أهلية أو لجنة شعبية تعتزم الانخراط في إنجاز تسويات وإرساء مصالحات من امتلاك وسائل وأدوات عملها والاعتماد على خامات وطنية تعنى بهموم المواطنين والمساهمة في معالجتها الأمر الذي يدعم دور المجتمع المحلي والأهلي في نشر ثقافة المصالحة، مذكرا "بمحاسبة كل من يقوم باستغلال مشروع المصالحة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة".
وجرى خلال اللقاء مناقشة وسائل وآليات العمل المناسبة لانجاز مصالحة محلية بالشكل الأفضل في المنطقة الجنوبية.
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