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02:54 01 أغسطس/ أب 2017
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    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان

    تفاصيل المشروع "الضخم" الذي أعلنه ولي العهد السعودي في غياب الملك

    © AP Photo/ Hassan Ammar
    العالم العربي
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    بينما يواصل الملك سلمان بن سعود ملك السعودية إجازته الخاصة بمدينة طنجة المغربية أعلن ولي عهده محمد بن سلمان تفاصيل مشروع "عالمي" من المتوقع أن يكون له مردود كبير على المملكة الفترة المقبلة.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
    © AFP 2017/ MANAN VATSYAYANA
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    وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فقد أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر".

    ووفقا للتفاصيل التي أوردتها الوكالة فإن المشروع عن تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.

    وأشار البيان إلى أن المشروع سيشكل وجهة ساحلية رائدة، "تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر، وإلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة"، وأضاف أنه "على بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي، ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة المشروع"، وتابع "يشمل —المشروع- كذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة"، وأضاف البيان أنه "سيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وعشاق الغوص من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به".

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    © AP Photo/ Saudi Press Agency
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    وأكد ولي العهد على أنه "حفاظًا على الطابع البيئي الخاص والفريد للمنطقة، سيتم وضع قوانين وآليات تخص الاستدامة البيئية، حيث سيتم العمل على المحافظة على الموارد الطبيعية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميًّا".

    وأعلن بن سلمان أنه سيتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من عام 2019، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022، وهي مرحلة تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل.

    ولفت إلى أن صندوق الاستثمارات العامّة سيقوم بضخّ الاستثمارات الأولية في هذا المشروع، ويفتح المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، ما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.

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