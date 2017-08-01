4.5 مليون طفل يمني لن يعودوا إلى مدارسهم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن 4.5 مليون طفل لا يستطيعون العودة إلى مدارسهم في اليمن.

© Sputnik. NOUR MOLHEM يونيسف: 1.4 مليون طفل مهددون بالموت جوعا وذكر بيان للمنظمة، الاثنين، أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد فإن 4.5 مليون طفل في اليمن قد لا يتمكنون من العودة لمدارسهم.





وشارت المنظمة أن سبب عدم تمكين الطلاب من العودة لمدارسهم هو بسبب عدم صرف رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل.





وأضافت المنظمة " لابد من صرف رواتب المعلمين والمعلمات وباقي موظفي القطاع العام فورا ".





وتوقفت عملية صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن منذ أغسطس 2016.





وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد اصدر قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحلفائهم إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل ما يقرب من عام، الا ان البنك لم يتمكن من صرف مرتبات الموظفين.