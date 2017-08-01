منحة مالية من مؤسسة "كلوني الخيرية" لتطوير مدارس في لبنان

قامت مؤسسة "جورج كلوني الخيرية" بتقديم منحة مالية لمشروع يشرف عليه صندوق الأمم المتحدة "اليونيسف" بالتعاون مع شركة HP وشركة غوغل، لتطوير سبع مدارس في لبنان.

© AFP 2017/ BULENT KILIC حملات تحريض ضد النازحين السوريين في لبنان

المنحة المالية التي وصلت إلى 2.25 مليون دولار قدمت إلى المشروع الذي يهدف لتجهيز وتطوير سبع مدارس في لبنان، وتأهيلها لتكون قادرة على استيعاب اللاجئين السوريين.

من جهته صرح جورج كلوني "أن الآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، سيتم توفير التعليم اللازم لهم، ليصبحوا جزءا من المجتمع وليكونوا قادرين على الإنتاج، نحن لا نريد أن نفقد جيلا كاملا لمجرد حقيقة أنهم ولدوا في المكان الخطأ والوقت الخطأ".

من جهته شكر وزير التعليم اللبناني مروان حمادة باسم لبنان الممثل وزوجته.

وقال حمادة "الحكومة اللبنانية تشكر "صندوق كلوني الخيري" لدعمها هذا، وأنه سيصبح بإمكان كل طفل في لبنان الحصول على تعليم مجاني.

وأضاف قائلا، إننا سنتعاون مع الجمعية لتعزيز الفصول الدراسية بأفضل الإمكانات التقنية المتاحة، لتحسين مستوى التعليم وتطويره، وبأن منحة "صندوق كلوني" هي استثمار مهم في الأجيال القادمة في لبنان.