منحة مالية من مؤسسة "كلوني الخيرية" لتطوير مدارس في لبنان

من جهته صرح جورج كلوني "أن الآلاف من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، سيتم توفير التعليم اللازم لهم، ليصبحوا جزءا من المجتمع وليكونوا قادرين على الإنتاج، نحن لا نريد أن نفقد جيلا كاملا لمجرد حقيقة أنهم ولدوا في المكان الخطأ والوقت الخطأ".
من جهته شكر وزير التعليم اللبناني مروان حمادة باسم لبنان الممثل وزوجته.
وقال حمادة "الحكومة اللبنانية تشكر "صندوق كلوني الخيري" لدعمها هذا، وأنه سيصبح بإمكان كل طفل في لبنان الحصول على تعليم مجاني.
وأضاف قائلا، إننا سنتعاون مع الجمعية لتعزيز الفصول الدراسية بأفضل الإمكانات التقنية المتاحة، لتحسين مستوى التعليم وتطويره، وبأن منحة "صندوق كلوني" هي استثمار مهم في الأجيال القادمة في لبنان.
Фонд Джорджа Клуни пожертвовал более двух миллионов долларов на развитие школ в Ливане https://t.co/8A2HqJaFCC pic.twitter.com/SWeh3xHkoD— Вечерняя Москва (@onlinevmru) ١ أغسطس، ٢٠١٧
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