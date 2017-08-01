سانا: مقتل نحو 60 مدنيا إثر غارة لطيران التحالف في ريف دير الزور

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل نحو 60 مدنيا إثر غارة لطيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت الوكالة إن طيران التحالف استهدف مدنيين في مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة في ريف دير الزور.

© AFP 2017/ Evert-Jan Daniels / ANP 6 قتلى بينهم نساء وأطفال إثر غارة لطيران التحالف الدولي في ريف دير الزور

وكانت الوكالة السورية قد ذكرت، الأول من أمس، أن طيران التحالف أغار على مناطق في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي أيضا، وقصف مشفى عائشة والنادي ودوار الشهداء بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال إضافة إلى إصابة 10 آخرين.

واتهمت الوكالة التحالف الدولي باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا خلال هجوم في 9 يونيو/ حزيران الماضي، على الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا.